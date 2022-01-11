Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD son 3 yılın en soğuk günlerini yaşıyor
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk dönemini yaşıyor. Hava sıcaklığının eksi 18 derece hissedildiği New York ve bazı eyaletlerde okullar tatil edildi.
ABD Ulusal Hava Servisine göre, kuzeyden gelen Arktik hava dalgası ülkenin orta ve özellikle kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklıkların eksi derecelere düşmesine neden oldu.
Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü ve rüzgârın etkisiyle eski 18 derece hissedildiği New York ve Boston, 2019'dan beri en soğuk günlerini yaşıyor.
Ülkenin orta kesimlerinde ise kuzeye gidildikçe rüzgarın etkisiyle hava sıcaklıklarının eksi 45 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Soğuk hava nedeniyle Massachusetts, New York, New Hampshire ve Vermont eyaletlerinde bazı okullar tatil edildi.
Etiketler: ABD Fırtına Kar Yağışı
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