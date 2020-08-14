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Suudi Arabistan'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 35 kişi öldü
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 3 bin 338'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 35 kişi yaşamını yitirdi, 1383 yeni vaka tespit edildi.
Böylece Suudi Arabistan'da virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 338'e, vaka sayısı da 295 bin 902'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığı, hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısının 262 bin 959'a ulaştığını açıkladı.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:59
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