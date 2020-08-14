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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uçak kazası: 4 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Maniema eyaletinde özel jet uçağının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, Agefreco Company'e ait özel jet uçağı KDC’nin doğusunda, Maniema ile Güney Kivu eyaletleri arasındaki uçuşta düştü.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2'si mürettebat, 2'si yolcu 4 kişi hayatını kaybetti.
Belirlenen iniş saatinden 7 dakika önce kuleyle teması kesilen uçağın düşüş nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.
Sadece 4 uluslararası havalimanına sahip ülkede sık sık uçak kazaları yaşanıyor.
Kazalara genel olarak kötü hava koşulları, pistlerin kötü durumu ile Avrupa ve Amerika’da uçuşu yasak uçakların kullanılması sebep gösteriliyor.
Etiketler: Kongo uçak kazasıSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:22
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