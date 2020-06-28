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Suudi Arabistan'da 40 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 551'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19 nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 989 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Koronavirüs kaynaklı can kaybının bin 551'e, vaka sayısının 182 bin 493'e yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşarak taburcu edilen hasta sayısının da 2 bin 627 artarak 124 bin 755'e ulaştığı kaydedildi.
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