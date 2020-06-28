Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19 nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 989 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Koronavirüs kaynaklı can kaybının bin 551'e, vaka sayısının 182 bin 493'e yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşarak taburcu edilen hasta sayısının da 2 bin 627 artarak 124 bin 755'e ulaştığı kaydedildi.