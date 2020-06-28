Protestoların merkezi olan Jefferson Square Park'ta dün yaşanan olayda, kimliği bilinmeyen saldırgan, protestoculara ateş açtı.

Saldırıda, parkta bulunan bir erkek protestocunun hayatını kaybettiği, parkın karşısındaki Adalet Sarayı yakınındaki bir kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Olayın ardından parkın boşaltıldığı ve saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Taylor'ın ölümü

26 yaşındaki siyahi Breonna Taylor, mart ayında polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, mayısta Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken ölmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.