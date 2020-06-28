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Afganistan'da Taliban saldırıları: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gor ve Uruzgan vilayetlerinde düzenlediği saldırılarda beş güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı, militanların Gor vilayetinin Sagar ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda üç güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada 14 militanın öldürüldüğü, 15 militanın yaralandığı bildirildi.
Öte yandan, Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan merkezine silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.
7 güvenlik görevlisi de yaralandı
İbadi, saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, yedi güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.
İbadi, saldırı sonrası çıkan çatışmada iki militanın öldürüldüğünü, beş militanın yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan henüz saldırılarla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: taliban AfganistanSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 14:37
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