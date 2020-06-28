Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVİD-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1197 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 163'e, vaka sayısının da 38 bin 150'ye çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanla rın sayısının ise 21 bin 200'e ulaştığı bilgisi verildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, COVİD-19 nedeniyle 5 kişinin daha öldüğünü ve 462 yeni vaka görüldüğünü kaydetti.

Toplam can kaybının 78, vakaların ise 25 bin 267'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 19 bin 781'ye ulaştığı bildirildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, 59 kişide daha virüs tespit edildiğini aktardı.

Keyle, toplam vaka sayısının 2 bin 112'ye çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının ise 621 olduğu bi lgisini paylaştı.

Filistin'de COVİD-19 nedeniyle bugüne kadar 7 kişi hayatını kaybetti.

Filistin hükümeti ayrıca salgın tedbirleri kapsamında; enfekte olanlarla temasın azaltılması ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını daha uygun bir ortamda yürütebilmesi için Batı Şeria'daki bazı kentlere ve beldelere giriş çıkışı engelledi.