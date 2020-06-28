Bu uygulamada, 5 kişiden alınan örnekler bir tüpte test ediliyor.

Bu şekilde daha hızlı sonuç alınırken, daha az kimyasal atık çıkması hedefleniyor.

Geçici test noktalarıyla Pekin’in günlük test kapasitesinin 1 milyona ulaştığı belirtiliyor.

Başkentteki toptan gıda pazarında, 2 hafta önce vaka sayısında artış görülmüş, 300 kişinin enfekte olduğu bildirilmişti.

Çin genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 634'e, toplam vaka sayısı ise 83 bin 500'e ulaştı.