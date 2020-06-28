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Pekin'de COVID-19'la mücadelede 'toplu test' uygulaması
Çin'in başkenti Pekin’de koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede toplu test uygulamasına geçildi.
Bu uygulamada, 5 kişiden alınan örnekler bir tüpte test ediliyor.
Bu şekilde daha hızlı sonuç alınırken, daha az kimyasal atık çıkması hedefleniyor.
Geçici test noktalarıyla Pekin’in günlük test kapasitesinin 1 milyona ulaştığı belirtiliyor.
Başkentteki toptan gıda pazarında, 2 hafta önce vaka sayısında artış görülmüş, 300 kişinin enfekte olduğu bildirilmişti.
Çin genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 634'e, toplam vaka sayısı ise 83 bin 500'e ulaştı.
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