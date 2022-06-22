Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA), Ankara'dan ayrılan Veliaht Prens Bin Selman'ın mesajını paylaştı.

Bin Selman, "Kardeş ülkenizden ayrılırken, şahsıma ve heyetimize gösterilen sıcak karşılama ve misafirperverlik için siz Ekselanslarına en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ankara ziyaretinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve birçok alanda geliştirmesini ele aldıklarını aktardı.

Bin Selman, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin "iki kardeş ülkenin ve haklarının çıkarları doğrultusunda, bölgede güvenliğin ve istikrarın artırılması amacıyla" geliştirildiğini vurguladı.