Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu'nda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar yaklaşık 250 milyon riyal (yaklaşık 66.6 milyon dolar) bağış toplandı.

Platformun internet sitesinden duyurulan bilgiye göre, kampanyaya katılanların sayısı ise 709 bin oldu.

Katar Televizyonu da dün depremzedeler için "Yardım ve Dayanak" ismiyle bir kampanya başlatmıştı.

Kampanyada şu ana kadar 168 milyon riyal (yaklaşık 46 milyon dolar) toplandı. Kampanyaya ikinci gününde daha fazla katılım sağlandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağlamıştı.

Programa dün Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılmıştı.