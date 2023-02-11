"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatay'da, depremden 5 gün sonra bir bebeğin kurtarılması İtalya Başbakanı Meloni'yi de etkiledi.

Meloni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay'da depremden 122 saat sonra 2 yaşında bir bebek kurtarıldı. Bu büyük sıkıntılı dönemde, bir umut mesajı." ifadelerini kullandı.