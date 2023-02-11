İtalya Başbakanı Meloni'den 122 saat sonra bir bebeğin kurtarılmasına 'umut' mesajı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 122 saat sonra Hatay'da enkazdan kurtarılan bebeğin, "zor zamanda umut" olduğunu belirtti.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hatay'da, depremden 5 gün sonra bir bebeğin kurtarılması İtalya Başbakanı Meloni'yi de etkiledi.
Meloni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay'da depremden 122 saat sonra 2 yaşında bir bebek kurtarıldı. Bu büyük sıkıntılı dönemde, bir umut mesajı." ifadelerini kullandı.
Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca e soccorso in Turchia e Siria, colpite dal terremoto. Dopo 122 ore sotto le macerie salvata una bimba di 2 anni nella provincia di Hatay. Un messaggio di speranza in questo momento di grande difficoltà.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 11, 2023
- 23:09
- 23:05
- 23:05
- 22:42
- 22:38