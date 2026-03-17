Suudi Arabistan: Ülkeye gönderilen 31 İHA imha edildi

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin doğu bölgesi ile başkent Riyad'a atılan 31 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

İmha edilen İHA'ların nereden gönderildiğine ve herhangi bir hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.