"Suudi Arabistan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma başlattı"

İsmini vermeyen Suudi bir kaynak, Kral Selman bin Abdülaziz’in başsavcıya, Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgilenen İstanbul’daki ekipten alınan bilgilere dayanarak iç soruşturma açılması talimatı verdiğini aktardı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaşmış, görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekilmişti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içeriden uzun süre çıkmaması sebebiyle konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içeride kimsenin kalmadığını” söylediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında, “Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler de bu konuda iddiasını ispatla mükelleftir. Gerek emniyet teşkilatımız gerek istihbarat teşkilatımız bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığımıza verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız hemen teyakkuza geçmiştir. Bütün bu çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili, "Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyuyorum" demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirterek, "Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor" diye konuşmuştu.

Kaynak: AA, Reuters