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Gazeteci Cemal Kaşıkçı AB Dış İşleri Konseyinin de gündeminde

Lüksemburg'da toplanan Avrupa Birliği Dış İşleri Konseyi'nde Washington Post yazarı kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumu gündeme getirilecek.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı AB Dış İşleri Konseyinin de gündeminde

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bugün Lüksemburg'da toplanan Dış İşleri Konseyinde Washington Post yazarı kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumunu gündeme getireceğini söyledi.

Lüksemburg'daki toplantı öncesi basına açıklama yapan Mogherini, "AB, Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye'yle iş birliği içinde tam bir araştırma yapmasını bekliyor." dedi.

Kaşıkçı'ya ne olduğuna ilişkin "şeffaf ve açık" bir açıklama beklediklerini aktaran Mogherini, "Dış İşleri Konseyi toplantısının başında bu konuyu bakanlarla görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

2 Ekim'den beri haber alınamıyor

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti. 

Kaynak: AA

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