Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.

Görüşmede, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesinin ele alındığı bildirildi.

Türkiye ile olan sağlam ilişkileri teyit eden Kral Selman "Hiç kimse Türkiye ile ilişkilerimizi baltalayamaz" dedi.

Ortak çalışma grubunun önemine vurgu

Erdoğan ve Selman, Cemal Kaşıkçı olayının soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladı.

Kral Selman, ortak çalışma grubu kurulması teklifini kabul etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber, AA