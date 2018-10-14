AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Eskişehir büyükşehir ile merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe belediye başkanlıklarını kazanmak istediklerini söyledi.

Dünyada çok taraflı çatışmaların, gerilimlerin, kavgaların, ekonomik ve siyasi anlamda büyük rekabetlerin yaşanacağı bir döneme girildiğini belirten Kurtulmuş, bir tarafında Çin, bir tarafında ABD'nin olduğu iki kutuplu bir ekonomik tahterevallinin ortaya konulduğuna dile getirdi.

"Kuklalarla değil kuklacılarla uğraşıyoruz"

Türkiye'nin de yeni dönemden etkilendiğinin altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Daha önce hiç görülmemiş vekalet savaşları ortaya çıkıyor. Maalesef Suriye'yi, Irak'ı paramparça ediyor, bölge ülkelerinin sınırlarını yeniden dizayn edecek bir ortamı hazırlıyor. Günümüzde AK Parti'nin üstünde durduğu en önemli nokta budur. Bu oyunu gören ülke Türkiye'dir. Bölgede bu oyunu bozacak gücü olan tek ülke, Türkiye'dir. Bölgede oyunların farkında olan tek siyasi hareket AK Parti'dir. Onun için Türkiye'nin üstüne baskı koyuyorlar. Biz parçalarla, teferruatlarla, kuklalarla değil, kuklacılarla uğraşıyoruz. Döviz onun için yükseliyor. Onun için Brunson davası üzerinden Türkiye'ye bir şekilde söz söylemeye çalışıyorlar. Onun için Türkiye'nin şehirlerinde DEAŞ'ı, PKK'yı kullanarak bir zamanlar terör faaliyetleri yapmaya çalıştılar. Çok şükür onun da sonuna geldik."

AK Parti'yi bu bölgede birliğin, dirliğin ve kardeşliğin adresi olarak nitelendiren Kurtulmuş, "Onun için AK Parti, güçlü ve büyük bir Türkiye hedefine kilitlenmiştir. Bu coğrafyada hele hele bu dünyada bu şartlar altında eğer güçlü ve büyük bir Türkiye olmazsa ekonomisi kendine yeten, kendi milli teknolojisini üretmiş, yerli, milli kökleri üzerinde yükselen, halkıyla bütünleşmiş devlet olan bir Türkiye'yi daha ileriye götüremezsek başımıza çok sıkıntılar gelir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin yerli ve milli bir hareket olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kökü mazide, gözü atide olan bir harekettir. Biz kökleri üzerinde yeniden güçlenebileceğimiz bir millet olduğu şuuruyla hareket eden bir partiyiz. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde yükselmesini savunuruz. Birileri Türkiye'nin yakın zamanda IMF'nin kapısına tekrar gitmesini isteyecek. Yurt dışında yavaş yavaş yazılmaya başladı. İçeride de kafası dışarıdakiler gibi çalışanlar söylemeye, mırıldanmaya başladı, 'Efendim Türkiye IMF'ye muhtaç hale gelebilir'. Hiç heveslenmesinler, çok açık söylüyoruz; Bir daha Türkiye IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye muhtaç olmayacaktır.

Reformcu bir partiyiz. AK Parti reformcu kimliğini asla kaybetmeyecek, bundan sonra da çok güçlü reformlara devam edecektir. Biz halka güvenen bir partiyiz. Biz millete güveniriz, bu millet yanlış yapmaz, bu millet yanlış yapsa da bir müddet sonra yanlışını düzeltir. Bu millet yanlış yapmadığı için Cumhuriyet Halk Partisini de sittin sene bu memlekette iktidara getirmez. Bundan sonra da getirmeyecektir. Biz kuşatıcı bir siyasi partiyiz. AK Parti Türkiye'nin her yerinde olan bir partidir. Bu coğrafyada kim varsa hepsinin partisiyiz. AK Parti bir dünya partisidir. Dünya mazlumlarının, kimsesizlerin, mağdurların partisidir."

Şehit evine ziyaret

Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Vali Özdemir Çakacak, Avcı ve Günay ile Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce 4 Ekim'de düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün Emek Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kurtulmuş'u uğurlayan şehidin babası Turan Gök, "Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Daha çok birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bizi hiçbir zaman bölemezler. Diğer oğlum da seneye ağabeyi gibi askere gidecek inşallah. Ağabeyi nereden gidiyorsa o da ağabeyinin izini takip edecek. Bir tane şehidimizi alsalar da arkasından bin askerimiz daha olur. Daha çok birlik ve beraberliğimiz olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA