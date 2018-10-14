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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış hazırlıklarında sona yaklaşılan Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu.

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İstanbul'da inşası devam eden Çamlıca Camii'nin tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki aylarda ibadete açılması beklenen camide incelemelerde bulundu.

İnşasına 2013 yılında başlanan İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin yapımında sona gelindi. Son rötuşların yapıldığı camide Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha incelemelerde bulundu.

Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Camii'ne giden Erdoğan burada yarım saat kaldı. Caminin yapım sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı yetkililerden bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kızı Esra Albayrak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin'de eşlik etti.

Bin 500 kişilik dev ekip gece gündüz caminin bitirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tamamlandığında aynı anda 63 bin kişi ibadet edebilecek. 

Çamlıca Camii bir afet anında 100 bin kişiyi barındırabilecek şekilde tasarlandı. Caminin önümüzdeki aylarda ibadete açılması bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber

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