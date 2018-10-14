Milli eskrimci Minuto'dan gümüş madalya

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda tablo 128'i maç yapmadan geçen milli eskrimci Martino Minuto, tablo 64'te İngiliz James Page'yi 15-6 yenerek tablo 32 oynama hakkını kazandı.
Minuto, tablo 32'de İtalyan Alessandro Gridelli'yi 15-5, tablo 16'da Arjantinli Augusto Servello'yu, çeyrek finalde de Japon Daiki Fujino'yu 15-6'lık skorlarla geçerken, yarı finalde ise İtalyan Filippo Guerra'yı 15-8 yenerek finale yükseldi.
Finalde Çek Alexande Choupenitch ile karşılaşan Minuto, rakibine 15-14 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.
Kaynak: AA