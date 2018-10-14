Trafikte yeni tedbirler bu hafta TBMM'de görüşülecek

TBMM, bu hafta trafik güvenliği konusunda alınacak önlemleri görüşecek. Trafik cezaları artırılacak, kara yolları güvenliğine sıkı tedbirler getirilecek. Teklif Pazartesi İçişleri Komisyonunda görüşülecek, ardından genel kurul gündemine gelecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, caydırıcı cezalar getiriyor.

- Kırmızı ışıkta geçen ve seyir halindeyken cep telefonu kullananlara 235 lira ceza kesilecek.

- Emniyet şeridini ihlal eden ve makas atan sürücüleri ise bin 2 lira ceza bekliyor.

- En ağır ceza, 5 bin 10 lira ile drift olarak bilinen el frenini çekerek aracını döndürenlere geliyor.

Teklif Pazartesi günü İçişleri Komisyonunda görüşülecek, ardından Genel Kurul gündemine gelecek.

Güvenlik korucularına düzenleme

Teklifte korucuları ilgilendiren düzenlemeler de yer alıyor. 44 ile 50 yaş aralığındaki güvenlik korucuları, 15 yılı doldurmaları şartıyla emekli olabilecek.

Yerlerine 30 yaşını doldurmamış bir çocuğu ya da kardeşi korucu olarak işe alınabilecek.

Kaynak: TRT Haber