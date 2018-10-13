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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'li Brunson mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi."

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABDli Brunson mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür." ifadesini kullandı.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, andrew craig brunson, Trump
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