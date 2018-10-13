Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD'li Brunson, 3 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Hapiste kaldığı süre dikkate alınarak serbest bırakıldı. Önce Almanya'daki ABD askeri üssüne gitti. Ardından da Washington'a doğru yola çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li Brunson hakkında verilen kararı, Londra'da değerlendirdi. ABD'nin dava sürecindeki yaklaşımını eleştirdi.

"Bu süreçte ABD’nin konuya bazen yaklaşımı bizim de kabul edebileceğimiz bir boyutta değildi. Hatta 2 bakanımızla ilgili yaptırım kararının alınması. Bu işler yaptırımlarla tehditlerle çözülmez. Yargı çözer."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Adana'da konuştu Brunson kararıyla ilgili Brunson'un suçu sabit görülerek ceza aldığını hatırlattı. Kararın dayatma ile alındığı eleştirilerine sert çıktı.

"Türkiye dayatmalara teslim olmamıştır. Milli çıkarları temelinde, Türkiye'nin egemenlik haklarının korunması temelinde tutumunu sürdürmüştür."

ABD Başkanı Donald Trump ise, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Brunson kararı Türkiye ile ABD arasında iyi ilişkilere yol açacak" paylaşımında bulundu.

Kaynak: TRT Haber