Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hem masada hem de arazide var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, daha 10-15 yıl öncesine kadar üniversitelerin bilimsel araştırma yapmak yerine öğrencilerin kılık kıyafetiyle uğraşması konusunda herhangi bir serzeniş duyulamayacağını belirtti.

"Bunların kimi üniversiteleri adeta marjinal örgütlerin eğitim kampına dönüşmesinden rahatsızlık duyduğunu da göremezsiniz. Bunların akademik hayatımızdaki çoraklığı nasıl gidereceğimize dair bir teklifine de rastlayamazsınız. Çünkü bunların varoluş gayesi akademik tekamül değil, ait oldukları planların tetikçiliğini yapmaktır."

En büyük rahatsızlığın da senelerdir pervasızca kullandıkları imtiyazları kaybetmelerinden kaynaklandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahammülsüzlüklerinin asıl sebebinin bu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkenin ve milletin dertlerinden kopuk bir üniversitenin kimseye faydası yoktur.https://t.co/82mkliSWb3 pic.twitter.com/Ut5Whnjjuz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ekim 2018

"Türk üniversiteleri, en güçlü dönemlerini yaşıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi edebi, entelektüel ahlakı bir tarafa bırakarak, saldırmalarının nedeninin de aynı olduğunu vurguladı.

"Biz, elbette dünyaya, marjinal ideolojilere adeta at gözlüğünden bakan bu çevreleri nazarı dikkate almadık almıyoruz. Türk üniversitelerinin tarihlerinin en özgür, en bağımsız, en güçlü dönemlerini yaşadıklarını gayet iyi biliyoruz."

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında uygulamaya konulan tedbirlerin, üniversitelerin terör muhiplerinden arındırılmasına katkı sağladığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir medeni devletin terörün üniversitelerde mayalanmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı.

"DAEŞ ve El Kaide sembolleriyle koridorlarının doldurulduğu hiçbir batı üniversitesi bulamazsınız. Berlin veya Paris'te terör eylemi sırasında hayatını kaybeden teröristler için anma merasimleri düzenlenen üniversitelere rastlamayamazsınız. Çünkü dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde terör propagandası yapmak, fikir ve düşünce özgürlüğü olarak kabul edilmez. Hele hele terör savunuculuğunu, devletin kendisine sağladığı imkanlarla yapmak, hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 27 Mayıs darbesi siyasi tarihimize kara bir leke olarak yazılmıştır. https://t.co/82mkliSWb3 pic.twitter.com/D5yx0okFob — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ekim 2018

"Zihnini Pensilvanya şarlatanına zimmetleyenlere karşı yaptırım uygulandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zihnini Pensilvanya şarlatanına zimmetleyenlerle hendek ve çukur terörünü kutsayanlara karşı yaptırımlar uygulandığını belirterek, "Belli ideolojik kimliklerin, belli üniversiteleri esir aldığı çarpık yapının kısmen hala sürdüğünün farkındayız." ifadesini kullandı.

Bu durumun zamanla değişeceğine inandığını ve üniversitelerin adı gibi evrensel kimlik taşıması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir üniversiteyi aynı dünya görüşünün renklerine boyamak, adı üniversal, yani evrensel olan bir kuruma yapılabilecek en büyük kötülüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Her alanda olduğu gibi üniversitelerde de tek tipçiliğe karşı olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumsal farklılıkların üniversitelere yansımasına çok büyük önem verdiklerini söyledi.

"Mazeret üreterek başarı yakalanmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm renklerinin, zenginliklerinin üniversitelerde olması gerektiğine işaret etti.

"Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı ne kadar rijit olursa olsun her görüşe üniversitelerimizde yer vardır, yer olmalıdır. Diğer türlü, üniversitelerimizin akademik başarı skalasında yükselmesi de mümkün değildir. Hayatın her alanında başarının anahtarı sıkıntılar, zorluklar, yokluklar karşısında yılmadan hedeflerimiz doğrultusunda yürümeyi göze almaktır. Engellere yoğunlaşarak, bahanelere sarılarak, mazeret üreterek başarı yakalanmaz. Bu en kolay olanıdır. Asıl mesele yeise düşmeden, Allah'ın yardımına güvenerek, sorumluluklarımızı bihakkın yapmak, zoru kolay kılacak güçlü bir iradeye sahip olmaktır. İşte biz son 16 yılda bunu başardık."

Geceyi gündüze katarak önce hayalleri hedeflere, sonra hedefleri de gerçeğe dönüştüklerini bildiren Erdoğan, bir an olsun karamsarlığa, ümitsizliğe kapılmadıklarını, eski Türkiye sevdalılarının menfi propagandalarına kulak asmadıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerin özgürleştirilmesi yönünde büyük bir devrime imza attık.https://t.co/82mkliSWb3 pic.twitter.com/bHUIeCHK6x — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ekim 2018

Milletin kendilerine verdiği emaneti, sokak çapulcularına, ihanet çetelerine, terör örgütünün vandallarına teslim etmediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Marşı şairimizin şu veciz ifadelerini kendimize rehber kıldık, 'Allah'a dayan saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.'" diye konuştu.

"Ne masayı ne araziyi birilerine bırakarak bu mücadele sürdürülmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakka inandıklarına, halka güvendiklerine, doğru bildikleri yolda emin adımlarla ilerlemenin mücadelesini verdiklerine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye'nin, 16 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak bir ülke konumunda olduğunu vurguladı.

"Suriye'den Irak'a kadar bölgesel meselelere müdahale eden, bekası için gereken her türlü tedbiri uygulamaya koyabilen bir ülkeyiz ve masadayız, aynı zamanda arazideyiz. Ne masayı ne araziyi birilerine bırakarak bu mücadele sürdürülmez. Ancak geldiğimiz aşamayı asla yeterli görmüyoruz. Türkiye bulunduğu konum itibarıyla küçük düşünerek, içe kapanarak, 'Küçük olsun ama benim olsun' anlayışıyla yoluna devam edemez. Standartlara uyan değil, standartları belirleyen, bilgiyi tüketen değil üreten, takip eden değil takip edilen bir ülke olmak zorundayız. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmede devlet ve millet olarak bize güç verecek destek olacak müesseselerin başında üniversiteler geliyor. Biz üniversitelerimizin adını başka şeylerle değil, bilim, sanat ve kültür hayatına yaptığı katkılarla duyurmasını istiyoruz. Kayseri'nin son 40 yılına damga vuran Erciyes Üniversitemizin bu konuda da öncülük edeceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör propagandası yapmak fikir ve düşünce özgürlüğü anlamına gelmez.https://t.co/82mkliSWb3 pic.twitter.com/P2PWEBqa3R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan eserlerin hayırlı olması temennisinde bulundu, üniversitenin mensuplarına ve öğrencilere yeni akademik yılda başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının öncesinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erdoğan'a verilecek fahri doktoraya ilişkin Üniversite Senatosu'nun kararını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız. Türkiye'nin tüm renkleri üniversitelerde olmalıdır.https://t.co/82mkliSWb3 pic.twitter.com/Oj1yQBdUqy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ekim 2018

Çalış, "Başta bilim olmak üzere sağlık, teknoloji, eğitim dünyasına katkıları ve ülkemize kazandırdığı yüksek onurun takdir ve şükran ifadesi olarak" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sağlık Yönetimi Alanında Fahri Doktora" tevcih edilmesinin oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı.

Çalış, daha sonra Erdoğan'a cübbe giydirerek, fahri doktorayı tevcih etti.

Konuşmaların ardından eylül ayı içerisinde açıklanan dünyada tıp bilimine yön veren bilim insanları arasında yer alan Erciyes Üniversitesi'nden iki akademisyene ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile çok sayıda akademisyen de yer aldı.

Kaynak: TRT Haber, AA