THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı biletlerine yoğun ilgi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlere olan bilet talepleriyle ilgili son durumu açıkladı.

Biletlerin hızla tükendiğini aktaran Bilal Ekşi, "İlk 2 gün satılan bilet sayısı 1640. Promosyon fiyatlarına İstanbul Yeni Havalimanından ilk uçan sizler olun." ifadelerini kullandı.

İlk sefer Ankara’ya

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan havalanan ilk yolcu uçağı olarak geçecek uçak 31 Ekim tarihli "TK2124" kodlu İstanbul Yeni Havalimanı (ISL) - Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) seferini gerçekleştirecek. Saat 11.10'da icra edilecek uçuşun yaklaşık 45 dakika sürmesi bekleniyor.

31 Ekim'deki ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı'ndan, dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir'e her gün uçuş planlanıyor. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlar yolculara yeni havalimanı içinde bağlantılı uçma imkanı da sunacak.

"Boeing 737-800" tipi uçaklar ile gerçekleştirilmesi planlanan seferler haftalık 7 frekans olarak icra edilecek.

31 Aralık'ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasında tüm operasyonu, Atatürk Havalimanı'nda yeni havalimanına aktaracak yeni bir planlama yapılacak.

Bilet fiyatları belli oldu

Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlerin bilet fiyatlarını Twitter'dan açıkladı.

Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçmak ister misiniz? Biletlerimiz satışa açılmıştır. İç hat uçuşları her şey dahil 59 lira ile heyecanımıza dahil olun. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA