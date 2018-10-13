Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hisselerin Hazine'ye devrini sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ülkemizin içinde tarihi dönüşümlere imza atıyoruz"

İrade, erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırma çağrısına verdiğini bu güçlü destekle ülkemizi hedeflerine ulaştırma mücadelemizde bize ‘durmak yok, yola devam’ dediniz. Gördüğünüz gibi biz de durmuyor, tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Uluslararası alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemizin içinde tarihi dönüşümlere imza atıyoruz. Bugün burada toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 640 trilyon lirayı bulan 137 farklı projenin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz.

Bakanlıkların yatırımları

Açılış listemizde eğitimde, lise, ortaokul ve ilkokul binaları, okul spor salonları, üniversitemizin ek binaları ve spor tesisleri de bulunuyor. Adalet Bakanlığımızın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın çeşitli yatırımlarının resmi açılışları da bugün yapıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın mobilya sektörünün teknolojik altyapısını geliştirmek için yürüttüğü projenin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Proje ile Kayseri’yi tüm dünyada söz sahibi kılan, mobilya sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçları karşılanarak üretim güçleri artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarım ürünlerini, bunları işleyen tesislerin projelerine verdiği desteklerle hayata geçirdiği yatırımların resmi açılışını da bugün burada yapıyoruz.

"Kayseri’deki belediyelerimiz güzel hizmetlere imza attılar"

Ticaret Bakanlığımızın, mobilyacılar Kooperatifinde kurduğu çatı güneş santralini de bugün resmen hizmete açıyoruz. Kayseri’deki belediyelerimiz güzel hizmetlere imza attılar. Büyükşehir Belediyemizin 600 trilyon lirayı bulan tam 38 ayrı projenin açılışını buradan yapıyoruz. Bu hizmetlerle Kayseri’nin hayat kalitesinin daha da yükseldiğine inanıyorum.

Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, bunlar bu belediyelerimizin önemli yatırımları tamamlandı. Onların açılışlarını da bugün burada gerçekleştiriyoruz.

"28 ayrı özel sektör yatırımının açılışını yapıyoruz"

Şimdi geliyoruz özel sektör yatırımlarına. Kayseri İncesu ve Mimar Sinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerimize bağlı yerlerde 28 ayrı özel sektör yatırımının açılışını yapıyoruz. Bunların arasında gerçekten çok önemli, çok büyük yatırımlarla hayata geçirilen tesisler bulunuyor. Tüm bu bakanlık, belediye ve özel sektör yatırımlarının ülkemize, şehrimize, firmalarımıza, çalışanlarımıza hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.

Bu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği, katkısı, teşviki olan herkesi tebrik ediyorum.

"16 yılda Kayseri’ye yaklaşık 26 katrilyon tutarında yatırım yaptık"

Tabii Kayseri’ye getirdiğimiz hizmetler bunlardan ibaret değil. Son 16 yılda Kayseri’ye yaklaşık 26 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Eğitimde, 4 bin 429 yeni derslik, 5 bin 917 kişilik yükseköğrenim yurdu inşa ettik. Kayseri Üniversitesi’nin de hayata geçmesiyle şehrimizde üniversite öğrenci sayısı 68 bin oldu. Sağlıkta 15’i hastane olmak üzere 42 tesisi şehrimize kazandırdık. Kayseri Şehir Hastanesi, bin 607 yatak kapasitesi ve her türlü imkanıyla gerçekten şehrimize yakışır bir eser oldu.

"Artık böyle bir Türkiye yok"

Bu arada duydunuz değil mi? Bay Kemal ne diyor? Hastanede ameliyat yapılmıyormuş. Sağlık Bakanımız talimat vermiş ‘artık ameliyat yapmayacaksınız’ demiş. Ya bu zannediyor ki hala SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırlıyor. Bay Kemal, artık Türkiye’de Bay Kemal’in SSK Genel Müdürü olduğun dönem yok. Ya hu sen ölüleri rehin alıyordun. Artık böyle bir Türkiye yok.

Ben CHP’ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Ya bu adam SSK Genel Müdürü iken bu ülkenin evlatlarını hastanelerde süründürdü, ölüleri rehin aldı. Bir röntgen için 8 ay sonraya gün veriliyordu. Şimdi MR’larımız, tomografilerimiz, ultrasonografilerimiz, hepsiyle hastanelerimiz hizmet veriyor. Şu Kayseri’deki şehir hastanesini adam adeta suçluyor.

Bay Kemal, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Akşam yalan, sabah yalan… Artık bu millet senin yalanlarını yutmayacak. İnşallah vakit geliyor. 5 buçuk ay sonra, Mart yerel seçimlerinde sana gereken cevabı da verecek, artık CHP’yi de bu ülkeyi de senden kurtaracağız.

"17 bin 790 vatandaşımızı ev sahibi yaptık"

Toplu konut yatırımlarımızla şehrinize 17 bin 790 vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Kayseri’nin 83 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 635 kilometreye çıkardık. Halen yapımı süren 18 ayrı yol projemizin de tamamını inşallah 2 yıla kadar bitirip hizmete açıyoruz. Ankara Sivas YHT hattına bağlı Yerköy-Kayseri bölümünün altyapı uygulama projeleri tamamlandı. En kısa sürede inşallah ihale sürecini başlatıyoruz.

"İnsani ve stratejik başarıdan dolayı tüm dünya bizi kutladı"

Bölgemiz cayır cayır yanıyor. Milyonlarca insanların hayatını kaybettiği, on milyonlarca insanın evlerinden olduğu bir zulüm yaşanıyor. İdlib'de elde ettiğimiz insani ve stratejik başarıdan dolayı tüm dünya bizi kutladı. Anamuhalefet bu konuda bir söz edebildi mi? Etmez.

"Kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse aynı ilkeyi işleteceğiz"

Son 17 yıldır ülkemizdeki anamuhalefet partisinin en büyük başarısı, 'Her evden bir oy' diyerek bölücü örgütün güdümündeki partiyi Meclise sokmak.

Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa bilsinler ki şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa bilsinler ki; şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk Hukuk Sisteminde işleteceğiz.https://t.co/qi83VgxmkD pic.twitter.com/5kL01OKTsS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ekim 2018

CHP'nin İş Bankasındaki hissesi

İnşallah Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devrini sağlayacağız. Bu süreç başladı, bir an önce Meclisimizden bu düzenleme geçecek ve ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek.

[CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu konuyu Meclis'e getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. Bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine devrini sağlamış olacağız.https://t.co/qi83VgxmkD pic.twitter.com/TQqpaj1b7x — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Ekim 2018

Merak ediyorum, hani Kılıçdaroğlu'na davalar açtım ya, kazandığım davalarda acaba ödenen paraları Kılıçdaroğlu kendi cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasından mı ödüyor? Bunu da merak ediyorum ve açıklamaya davet ediyorum.

"Tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecektir"

FETÖ içinde kalanlar ister babamız ister evladımız ister kardeşimiz olsun, kusura bakmasınlar canlarınızı yakarız. Hukuk neyse uygularız. Bugün olmazsa yarın; bir gün mutlaka, tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecektir.

Kaynak: TRT Haber / AA