AK Parti'den 'Brunson' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da basın toplantısı düzenledi. Mahkemenin verdiği ABD’li Brunson hakkındaki kararı değerlendiren Çelik, “Tüm bu dayatmalara, tehditlere, haddini aşan tüm ifadelere karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir makamı buna prim vermemiştir.” dedi.

“Yargısal akış tamamlandı ama diğer aşamalar devam edecek”

Bu safhada yargısal akışın tamamlandığını ama diğer aşamaların devam edeceğini belirten Çelik, “Ortaya çıkan eleştirilerin ortak noktası nedir? 'Bir dayatma söz konusu olduğu ve bu dayatma neticesinde serbest bırakıldığı' şeklindedir. Bu sürecin iyi takip edilmemesinden kaynaklanan bir yaklaşım.” ifadelerini kullandı.

Muhalefeti eleştiren Çelik, “Türkiye'de maalesef bu tip olaylar olduğunda muhalefetin belli kesimleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak yerine derhal dışarıyla birlikte saf tutuyorlar.” diye konuştu.

“Asla affedilemeyecek, asla üssü örtülemeyecek bir eylemdir”

Cemal Kaşıkçı olayına da değinene Çelik, bu eyleme karışanlar varsa kuşkusuz bunun ağır sonuçlarının olacağını ifade etti. Çelik, “Saygın bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili son derece spekülatif iddialar var. Bazı isimler üzerinde yoğunlaşma vardır, bunların hepsi iddiadır, güçlü bir şekilde soruşturulacaktır. Asla affedilemeyecek, asla üssü örtülemeyecek bir eylemdir.” dedi.

Yerel seçimde ittifak

Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de bir formüle dönüşüp dönüşmeyeceği, dönüşürse nasıl bir formüle dönüşeceğiyle ilgili konunun da aynı şekilde kendi doğal akışı içerisinde devam ettiğini belirten Çelik, orada bir aksama olmadığını, herhangi bir sıkıntının bulunmadığını söyledi.

Kaynak: AA