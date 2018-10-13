İçişleri Bakanı Soylu: PKK, tarihinin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman İl Komutanlığı’nı ziyaret etti, Mehmetçik ile kahvaltı yaptı. Soylu, Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmek için Batman'a geldiğini söyledi.

“Aman vermeyen bir mücadele ortaya koyuyoruz”

Teröre karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirten Soylu, bugün şehirlerin huzur içinde olmasının nedeninin güvenlik güçleri olduğunu söyledi.

Terör örgütüne büyük darbe vurulduğunu ifade eden Soylu, dağlarda, kırsalda terör örgütüne aman vermeyen bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

“PKK terör örgütü tarihinin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya”

"Bu mücadeleyi sizler gerçekleştirirken milletimizin desteği ve duası sizlerle birlikte. PKK terör örgütü tarihinin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Allah'a şükürler olsun devletimizle, siyasetimizle, yöneticilerimizle terör örgütünün kökünü kazımaya, bitirmeye yönelik ciddi bir gayret söz konusu." ifadelerini kullanan Soylu, bunun hem sahaya hem de mücadeleye yansıdığını kaydetti.

“Terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık”

Bakan Soylu, "Terör örgütünü ilk kez böyle yakaladık. Bir taraftan finansal kaynaklarını kestik, bir taraftan belediyelerden hem insan kaynağı temin ediyordu, hem para hem de lojistik temin ediyordu, onu kestik." diyerek, şehirde ve kırsalda yaptıkları operasyonlarla güvenlik güçlerinin hiçbir şeyden çekinmeden binlerce metrede, karda, güneşte ve yağmurda örgütün peşinden gittiğini anlattı.

"Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız"

Türkiye genelinde sayılarının 750'ye kadar düştüğünü, sınır ötesinde operasyonlar yaptıklarını ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz ve sizin arkadaşlarınız üst bölgeleri kuruyor. Sınırımıza sızmak, ülkemize gelmek isteyenlere aslında öncü bir karşılama yapıyoruz. Avrupa'da ve dünyada desteklendikleri yerlerde de takip ediyoruz. Tabi Amerika aymaz bir şekilde terör örgütlerini destekliyor.

PYD, PKK'ya lojistik, mühimmat, tır, bilgi, teknoloji gibi elinden geldiğince yığmaya çalışıyor. Bunu biliyoruz. Ama bunu da yenmenin, Amerika'nın beraber iş birliği yaptığı PYD ve PKK'ya bu acıyı vermek elbette ki bizim işimizin onurunun daha yükselmesidir. Bunu sağlayacağız, kimseye boyun eğecek değiliz. Burada arkadaşlarımız şehit oldu, güya Amerikan büyükelçiliği bir taziye mesajı yayınladı.

Biz buna timsah gözyaşları deriz. Hiçbir şekilde buna inanmayız, samimi ve doğru bulmayız. Bir taraftan füzeleri göndereceksiniz, diğer taraftan antitankları, mayınları göndereceksiniz, en kapsamlı silahları göndereceksiniz ondan sonra da bir taziye mesajı yayınlayacaksınız. Timsahın gözyaşlarıdır bunlar, inanmayız ve itibar etmeyiz. Arkadaşlar biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Acırsak acınacak duruma düşeriz."

“Tüm dünyaya ders veriyorsunuz”

Üç gün önce gazileri ziyaret ettiğini anımsatan Soylu, gazilerin gözlerinde en ufak bir tereddüt veya endişe olmadığını, biran önce görev arkadaşlarının yanına dönmek istediklerini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin büyük bir tarih yazdığına işaret eden Soylu, şöyle dedi:

"Bitirilemez denilen, yok edilemez denilen, tüketilemez denilen bir terör örgütünü tasfiye etme konusunda tüm dünyaya ders veriyorsunuz. Bu konudaki iradeniz, kararlılığınız aslında sadece bugünü ifade etmiyor. Dün bu toprakları temiz bırakabilmek için kendini feda eden arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu iradeyi de aynı şekilde ifade etmektedir. Kahraman bir şekilde ortaya koyduğunuz iradeye tüm Türkiye şapka çıkarmaktadır."

Dağlarda bir tek terörist bırakmayacaklarını vurgulayan Soylu, gereği neyse yerine getirileceğini belirtti.

“Bu arkadaşlarımızın intikamlarını çok acı alacaksınız”

İçişleri Bakanı Soylu, "Biz hepimiz ama başta sizler, bu arkadaşlarımızın intikamlarını çok acı alacaksınız. Hepimiz bunu bekliyoruz, bedeli ne olursa olsun. Özellikle son yıllarda yapılan operasyonlarda arkadaşlarımız geçmiş yıllarda şehit edilen arkadaşlarımızın intikamlarını teker teker alıyor. En son Şırnak Gabar'da dün evlatlarımızı katledenlerin intikamlarını hem de acı bir şekilde aldık. Bu tip olaylar bize geri adım attırmaz, tam tersine irademizi çevikleştirir. Bu iradeyi hep birlikte ortaya koyarak milletin huzurunu ve birliğini sağlayacağız." diye konuştu.

“Teröristler bölündü, parçalandı”

Teröristlerin fare gibi kaçtığını, bölündüklerini, parçalandıklarını anlatan Soylu, ikili üçlü gruplara dağıldıklarını, telsiz konuşmalarında seslerin titrek, korkarak çıktığına işaret etti.

Her türlü hainliklerinin ortada olduğunu aktaran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör örgütünün kadınları ayrı adamları ayrı rezillikler yapıyor. Ahlaksızlar. Bu bölgemizdeki insanların huzurunu, birliğini ve beraberliğini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hepinizin dağların en tepelerine çıkıp 'artık sonunuz geldi hayvanlar' diye haykırmanızı istiyoruz.

Bütün dünyaya, kim arkalarında olursa olsun ister Amerika ister başkaları olsun nasıl sonlarının geldiğini hep birlikte gösterme iradesi bu aziz milletimizin en önemli nişanesi olacaktır. Merak etmeyin, bu meselede sonuç bizim, hüsran ise terör örgütlerinindir. Çok iş yapıldı. Afrin'den Cerablus, Azez'e kadar, Kato'dan Gabar, Cudi, Pülümür, Kutuderesi, Tendürek, Ağrı'ya kadar her tarafta bizim borumuz ötüyor."

Bakan Soylu'ya, Batman Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar da eşlik etti.

Kaynak: AA