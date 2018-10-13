İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de sadece 750 civarında terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde partililere seslendi. İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadelede önemli mesafe kaydedildiğini söyledi.

Bakan Soylu, "Türkiye'deki terörist sayısı şu anda 750 civarında. Kaçtan geldik buraya biliyor musunuz? 5 bin, 6 bin, 10 binli rakamlardan. Bilmenizi istiyorum son dokuz ayda hatta on ayda terör örgütüne ancak 66 kişi katıldı." dedi.

Soylu ikna ederek terör örgütünden yargıya teslim edilen terörist sayısının örgüte katılanların neredeyse 4 katı olduğunu açıkladı:

"Büyük bir üstünlük ortaya koyuyoruz. Teslim olanları söylemiyorum onlar 400 civarında. Ama bilmenizi istiyorum ki büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz."

Kaynak: TRT Haber