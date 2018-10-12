MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ya FETÖ'cüleri iade edecekler ya da Hakan Atilla'yı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un İzmir'de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"ABD FETÖ elebaşını ya da Hakan Atilla'yı iade etmeli"

Brunson’un serbest kalması, Trump yönetimine siyasi ve ahlaki olarak ikame ve telafisi mümkün olmayan sorumluluklar da yüklemiştir. Bu kapsamda ABD’nin önünde iki seçenek vardır ve çok nettir: Ya FETÖ elebaşını veya FETÖ’nün tepe isimlerinden birisini Türkiye’ye verecekler; ya da Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın iadesini sağlayacaklardır.

Papaz Brunson ABD’ye hareket ettiği anda bu ülkenin iadesi ahlaken ve hukuken mecburi olan isimler de aynı zamanda ülkemize gönderilmelidir.

"Papaz Washington'a ulaştığında FETÖ'cüler de Ankara'da olmalı"

Papaz Washington’a ulaştığında mesela FETÖ’cüler, mesela Hakan Atilla eşzamanlı şekilde Ankara’da olmalıdır. Zamanlama itibariyle herhangi bir aksaklık doğmamalıdır. Elzem ve acil gördüğümüz bu karşılıklı takasın menfi veya müspet olması iki ülke arasındaki ilişkilerin seyir ve sürecini doğrudan doğruya tayin edecektir.

"Türkiye bağımsız bir hukuk devletidir"

Türkiye Cumhuriyeti egemenlik ilkelerine dayalı bağımsız bir hukuk devletidir. Rahip Brunson davasının hukuki sakatlıkları bir yana, siyasi olarak Türkiye’nin talep ve beklentilerini karşılayacak bir mana ve muhtevaya kavuşması en samimi dileğimizdir. Aksi halde kaybeden Türkiye olacaktır. Buna da hiç kimsenin, hiçbir gücün hakkı yoktur, haddi olmayacaktır

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştı.

Kaynak: TRT Haber