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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suudi Arabistan işbirliği yapmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soruşturmanın selameti için Suudi Arabistan işbirliği yapmalı" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suudi Arabistan işbirliği yapmalı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var." dedi.

"Soruşturmanın selameti için Suudi Arabistan işbirliği yapmalı"

Çavuşoğlu, "Ama bu çalışma grubu bizim soruşturmalarımızın durduğu anlamına gelmiyor. Bu soruşturma devam edecek. Ortaya çıkan bilgilerin değerlendirilmesi konusunda işbirliği yapılabilir. Ama diğer taraftan özellikle başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolusluğuna girme konusunda Suudi Arabistan'ın işbirliği yapması gerekiyor. Nerede kayboldu, Suudi Arabistan başkonsolosluğunda. Henüz bir işbirliği görmedik. Bunu da görmek istedik. Bizim teknik arkadaşlarımızın buraya girmesi lazım. Tüm dünyanın odaklandığı olay bir an önce aydınlatılmalı. Soruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz."  ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

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