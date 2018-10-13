  • 14 EKIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.873
    EURO 6.791
  • BIST 96657.42
    ALTIN 229.681
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı konusunda Kral Selman ile görüşecek

ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı konusunda Kral Selman ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı konusunda Kral Selman ile görüşecek

ABD'nin Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklama yaptı.

"Kral Selman'ı arayıp görüşeceğim"

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüşüp görüşmediği sorusu üzerine Trump, "Henüz görüşmedim ancak Kral Selman'ı arayıp görüşeceğim, onunla konuşacağım" dedi.

Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'nin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Trump, "Bu, potansiyel olarak gerçekten çok kötü bir durum. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, konuyla ilgili önceki bir açıklamasında isim vermeden Suudi Arabistan'da en üst düzey bir isimle konuyu görüştüğünü ve endişelerini dile getirdiğini aktarmıştı.

2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Başkonsolosluk: Binadan çıktıktan sonra kayboldu

Nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'yla 28 Eylül'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiklerini, konsoloslukta evrakın hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini anlatmış, Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkıp o akşam Londra'ya gittiğini ve 1 Ekim'de İstanbul'a döndüğünü belirtmişti.

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğunca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 4 Ekim'de yapılan açıklamada, vatandaşları Kaşıkçı'nın, başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Cemal Kaşıkçı, abd, Donald Trump, Kral Selman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER