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Başkonsolosluğa giden Suudi gazeteciden haber alınamıyor

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğa'na giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan salı gününden bu yana haber alınamıyor.

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Başkonsolosluğa giden Suudi gazeteciden haber alınamıyor

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti.

Kaşıkçı, saat 13.00'de cep telefonunu nişanlısına vererek binaya girdi.

O saatten sonra da kendisinden haber alınamadı.

Konsolosluk çalışanları Suudi gazetecinin nişanlısına, Kaşıkçı'nın binadan ayrıldığını söyledi.

Yakınları Kaşıkçı’nın akıbetinden endişe ederken, Suudi gazetecinin nişanlısı ve Türk Arap Medya Derneği yetkililerinin başkonsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: TRT Haber

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