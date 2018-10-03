Aracını vatandaşların üzerine süren trafik magandası tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de bir kadını darp ettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Dün, İstanbul Bakırköy'de meydana gelen olay sonrası polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.

Bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen Görkem Sertaç Göçmen'e vatandaşlar tepki göstermiş, Göçmen aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen sürerek olay yerinden kaçmıştı.

Kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Kaynak: AA, DHA