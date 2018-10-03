  • 03 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.031
    EURO 6.957
  • BIST 97340.75
    ALTIN 233.76
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Aracını vatandaşların üzerine süren trafik magandası tutuklandı

Aracını vatandaşların üzerine süren trafik magandası tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de otomobille çok sayıda kişiye çarpan Görkem Sertaç Göçmen tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

İstanbul Bakırköy'de bir kadını darp ettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Dün, İstanbul Bakırköy'de meydana gelen olay sonrası polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı. 

Bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen Görkem Sertaç Göçmen'e vatandaşlar tepki göstermiş, Göçmen aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen sürerek olay yerinden kaçmıştı.

Kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Kaynak: AA, DHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER