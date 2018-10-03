  • 03 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.065
    EURO 7.002
  • BIST 97797.68
    ALTIN 234.337
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mardin'de 9 ayda 550 kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi

Mardin'de 9 ayda 550 kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi

Mardin'de, son 9 ay içeresinde 550 kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi. El konulan trafoların toplam gücü, 50 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mardinde 9 ayda 550 kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi

Kaçak elektrik kullanımını tespit için yapılan denetimlerin sonucunda Mardin'de 9 ay içinde 550 kayıt dışı trafo tespit edildi.

Kaçak trafoların büyük bölümünün tarımsal sulama amacıyla kullanıldığı kaydedildi. 550 kayıt dışı trafonun toplam gücünün 88 bin kilo-volt amper olduğu ortaya çıktı. Kaçak trafolar 50 bin nüfuslu bir şehrin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte. 

Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kaçak kullanımın engellenmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde drone dahil her türlü imkan kullanılıyor. Tespit edilin kaçak trafolar ise kayıt altına alıyor.

Kaynak: TRT Haber, İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER