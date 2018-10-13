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Michael kasırgası ABD'de 13 can aldı

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan ve önceki gün tropik fırtına halini alan Michael kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

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ABD'de etkisini gösteren son yüzyılın en şiddetli kasırgası Michael, yol açtığı su baskınları nedeniyle 4 eyalette toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre, Virginia'da 5, Florida'da 4, Kuzey Carolina'da 3, Virginia'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

California merkezli veri analiz firması CoreLogic, Michael kasırgasının yol açtığı zararın 4,5 milyar doları bulabileceğini açıkladı.

1992'den bu yana en şiddetli kasırga

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika ülkeleri Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti. 

Kaynak: AA, REUTERS

Etiketler: michael kasırgası, abd
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