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Dünya
AA 17.09.2026 16:45

Suudi Arabistan: Husilere ait İHA'nın havada imha edilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı insansız hava aracının (İHA) havada imha edilmesi sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan: Husilere ait İHA'nın havada imha edilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Sivil Savunma İdaresinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Taif kentinde Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'nın önlenerek imha edildiği belirtilen açıklamada, düşen şarapneller nedeniyle kentte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden kişinin Yemenli, yaralılardan birinin Suudi Arabistanlı, diğerinin ise Pakistanlı olduğu, Pakistanlı yaralının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bazı binalar ve araçlarda hasar meydana geldiği aktarıldı.

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