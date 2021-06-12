Hac ibadetiyle ilgili Suudi Arabistan tarafından yeri kararlar alındı.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bu sezon 60 bin aşılı kişinin hac ibadeti yapabileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek.

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