Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suudi Arabistan: Hac izni sadece ülkede yaşayanlara verilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek.
Hac ibadetiyle ilgili Suudi Arabistan tarafından yeri kararlar alındı.
Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bu sezon 60 bin aşılı kişinin hac ibadeti yapabileceğini açıkladı.
Suudi Arabistan, bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecek.
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