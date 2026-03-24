Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.03.2026 04:31

Suudi Arabistan, gece boyunca İran'dan fırlatılan 19 İHA'yı engelledi

Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Şarkiyye'de gece yarısından bu yana 19 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, gece boyunca İran'dan fırlatılan 19 İHA'yı engelledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şarkiyye bölgesinde tespit edilen İHA'lara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin söz konusu bölgede gece yarısından bu yana 19 İHA'yı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ETİKETLER
ABD-İsrail-İran Savaşı Suudi Arabistan
Kuveyt: Düşen şarapneller nedeniyle 7 elektrik hattı devre dışı kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:25
Kolombiya'da askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 34'e yükseldi
04:16
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
05:33
Kuveyt: Düşen şarapneller nedeniyle 7 elektrik hattı devre dışı kaldı
02:40
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi kesin kayıt sonuçları açıklandı
04:25
Pendik'te gişelere çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı
04:55
Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 yaralı
ABD ve İsrail tarafından hedef alınan Tahran'ın Enderzgu bölgesinde ciddi hasar oluştu
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ