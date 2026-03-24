AA 24.03.2026 00:13

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri: ABD heyeti, İran ile görüşmeler için birkaç gün içinde ülkeye gelecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri: ABD heyeti, İran ile görüşmeler için birkaç gün içinde ülkeye gelecek

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın "(savaşı sonlandırma) çabaları kolaylaştırdığını" belirterek, ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" ülkeye geleceğini belirtti.

İran yönetiminin "güvensizlik nedeniyle" ABD tarafıyla görüşmeye "henüz hazır olmadığını" ileri süren Pakistan kaynakları, "İran'ı müzakerelere ikna etmek için arka planda diplomasi yoluyla çabalar sürüyor." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 23 Mart'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü anımsatan kaynaklar, bu görüşmeyi "Tahran'ı kazanma girişimi" olarak nitelendirdi.

ABD basınında çıkan haberlere göre görüşmenin gerçekleşmesi halinde ABD heyetinde Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner yer alacak.

