Dünya
AA 24.03.2026 00:02

Suudi Arabistan, son 24 saatte hava sahasında 18 İHA ve 2 balistik füze düşürdüğünü açıkladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkeye 18 kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve 2 balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamasına göre, ülkeye yönelik İran kaynaklı İHA ve füze saldırıları sürüyor.

Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde 4 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü, son 24 saatte ülke hava sahasında etkisiz hale getirilen İHA sayısının 18'e ulaştığı belirtildi.

Başkent Riyad'a doğru fırlatılan 2 balistik füzeden birinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, diğerinin ise yerleşim yerlerinden uzak bir alana düştüğü aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

ABD ve İsrail tarafından hedef alınan Tahran'ın Enderzgu bölgesinde ciddi hasar oluştu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
