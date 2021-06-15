Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Bugün farklı bir heyecanın içerisindeyiz. Allah'a hamdolsun ki daha verdiğimiz sözü bugün yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük bir savaşın ardından Karabağ sahiplerine hamdolsun eline geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden, Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu.

Arkadaki fonda görülen bina aslında Ermeni mezaliminin ne yazık ki bu şaheserleri ne hale getirdiğinin bir ifadesi ve kardeşim de fon olarak basın toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bulunuyor. Bir tarafta valilik binası diğer tarafta da ne yazık ki Ermenilerin yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. 15 Haziran Azerbaycan Milli Günü vesilesiyle Haydar Aliyev'i rahmetle anmaktan geçemeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.https://t.co/ISSsjic7nu pic.twitter.com/pW2sPtC5UP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2021

"Şuşa'dan dünyaya vereceğimiz mesajların çok önemli olacağını düşünüyorum"

Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin sevincini geçtiğimiz yıl Bakü'de beraberce paylaşmıştık. Ogün yine bambaşka bir heyecan vardı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisi ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Tarihte bir çok sanatçı yetiştirmiş kültür başkenti Şuşa'dan dünyaya vereceğimiz mesajların çok önemli olacağını düşünüyorum.

"Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacak"

Karabağ'ı yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları takip ediyoruz. Türkiye olarak azadlık mücadelesinde olduğu gibi yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz.https://t.co/ISSsjic7nu pic.twitter.com/uX95YBno67 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2021

"Bölgedeki herkes nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçmelidir"

Bir yandan yıkımları telafi ederken diğer yandan da Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alacağız. Herkesi Azerbaycan'ın zaferini kabullenmeye davet ediyoruz. Bölgedeki herkes nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçmelidir. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun.

#SONDAKİKA



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak kadim şehir Şuşa’da en kısa sürede inşallah bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz.https://t.co/ISSsjic7nu pic.twitter.com/1ZG76RbgAP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2021

"Şuşa'da başkonsolosluk açmayı planlıyoruz"

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de yapacağız. Kimlikle seyahati 1 Nisan 2021 tarihinde başlatmış bulunuyoruz. Bu adım karşılıklı ilişkileri kolaylaştırarak birbirimizi daha da yakınlaştıracaktır. Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz.

Şuşa Beyannamesi'nde yer alan maddeler şöyle:

Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder.

Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir.

Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.

Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterir.

Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.

Taraflar, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığını belirtirler.

Beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.