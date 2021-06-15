Avrupa’da aşırı sağın yükselişi ve ırkçılık artarken Almanya’da da tehlike çanları çalıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağcıların 2020'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 artışla 33 bin 300'e yükseldiğini belirtti.

Bakan Seehofer, aşırı sağcı aşırılık yanlılarının, pandemi kısıtlamalarında aşırılıkçı olmayanlarla defalarca yan yana protesto yapabildiklerinin altını çizdi.

Bakan, protestocuların aralarına katılan aşırı sağcılara tepki vermemelerinin endişe verici olduğunu söyledi.

İstihbarat aşırı sağcı partileri suçladı

Almanya'da kısaltması BfV olarak bilinen İç İstihbarat Teşkilatı Anayasayı Koruma Federal Dairesi'nin yıllık raporunda yayınlanan verilere göre, Almanya'daki aşırı sağcıların yaklaşık yüzde 40'ının şiddet kullanımını desteklediğine inanılıyor.

BfV başkanı Thomas Haldenwang, son zamanlardaki radikalleşmenin çoğundan sözde "Yeni Sağ"ın sorumlu olduğunu söyledi.

Haldenwang "Yeni Sağ, şiddet yanlısı aşırı sağcıların eylemleri için ideolojik gerekçe sağlıyor. Almanya'da büyük bir nüfus değişimi olduğunu ve buna direnilmesi gerektiğini sabahtan akşama kadar anlatıyorlar" dedi.

Seçimler yaklaşırken tedirginlik artıyor

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi başkanı Josef Schuster, son BfV raporunun "Almanya'daki Yahudi yaşamına yönelik tehdidin şok edici boyutunu gösterdiğini" söyledi.

Schuster, güvenlik kurumlarını ve yargı makamlarını sağcı popülistleri yakından takip ederken antisemitizm ve aşırılığa karşı harekete geçmeye çağırdı.

Schuster, Almanya için Alternatif Partisi'ni ve bazı medya kuruluşlarını ülkenin eylül ayında yapılacak ulusal seçimler öncesinde zaten gergin olan durumu alevlendirmekle suçladı.