Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB-Kanada Zirvesi çerçevesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtladı.

AB Komisyonu Başkanı, "Airbus-Boeing konusunda Amerikalı dostlarımızla yapacağımız görüşmede bugün bir anlaşmaya varacağımız konusunda oldukça iyimserim." dedi.

Von der Leyen, şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden ile ABD başkanlık seçiminden sonra yaptığı ilk telefon görüşmesinde havacılık ve uçaklarla ilgili bu anlaşmazlığa bir çözüm bulunması gerekliliğinde mutabakata vardıklarını belirtti.

O zaman olasılıkları ele aldıklarını kaydeden von der Leyen, "Şunu hafife almayalım. Bu, Dünya Ticaret Örgütü tarihinde en uzun süredir devam eden ticari anlaşmazlık. Bunu çözülmesinde ortak çıkarımız bulunuyor. Bugün bu çözümü bulacağımız konusunda çok iyimserim." diye konuştu.

DTÖ tarihinin en uzun ticari anlaşmazlığı

AB ve ABD arasında havacılık konusu 16 yılı aşkın süredir uzlaşı sağlanmayan bir mesele olarak ortada duruyor.

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları olan ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus karşılıklı olarak birbirlerini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle birbirine karşı hukuki süreçler yürüttü.

ABD, Avrupa ülkelerinin Airbus firmasına sağladığı teşviklerin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. AB ise ABD'nin Boeing'e sağladığı vergi imtiyazlarıyla şirketle yapılan askeri sözleşmelerin hukuki olmadığını öne sürüyor.

DTÖ, 2019’da ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay vermişti. Bu onayın ardından ABD söz konusu vergileri uygulamaya başlamıştı.

DTÖ ara buluculuk makamı, 2020’de de Washington yönetiminin Boeing'e sağladığı yasa dışı desteklemelerinden ötürü AB'nin ABD'ye yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay vermişti ve AB söz konusu vergileri yürürlüğe almıştı.