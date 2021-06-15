ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Rockton'da dün gres yağı, metal işleme sıvıları ve temizleyicilerin üretildiği bir tesiste yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Tesisteki kimyasallar nedeniyle alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Söndürme çalışmaları sırasında ise korku dolu anlar yaşandı.

Yangın devam ederken büyük bir patlama meydana geldi.

O anlar kameraya yansıdı.

Yangının sürmesi bekleniyor

Rockton polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bölge sakinleri için tahliye emri verildiğini duyurdu. Rockton İtfaiye Şefi Kirk Wilson ise yangının birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini duyurdu.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.