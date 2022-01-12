Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sürücüler koronavirüse yakalandı, öğrencileri Ulusal Muhafız taşıdı
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery bölgesi, pek çok okul servisi sürücüsü COVID-19'a yakalanıp hatlar iptal edilince araçların kullanılması için Ulusal Muhafızlardan yardım istedi.
ABD'de son dönemde Omicron varyantının etkisiyle COVID-19 vaka sayısında yaşanan artış eğitim alanında da sorunlara yol açtı.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Montgomery Kamu Okulları Birimi, 200 servis şoförü için Maryland Acil Durum Yönetimi Departmanına başvurdu.
Pek çok sürücünün COVID-19'a yakalanması nedeniyle Montgomery bölgesinde şu ana kadar 50'ye yakın hat iptal edildi.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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