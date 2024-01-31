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Dünya
AA 31.01.2024 03:48

Suriye'den Golan'a fırlatılan 3 roket boş araziye düştü

Suriye topraklarından fırlatılan 3 roket İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki açık araziye düştü.

Suriye'den Golan'a fırlatılan 3 roket boş araziye düştü

İsrail ordusu radyosundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye topraklarından fırlatılan 3 roket Golan Tepeleri'ndeki açık araziye düştü.

İsrail ordusu bu saldırıya topçu ateşiyle karşılık verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyinde Batı Celile'deki Arap el-Aramşa'ya doğru roket fırlatıldı ancak bir yere isabet etmedi.

İslami Direniş grubu, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkını desteklemek ve İsrail saldırılarına karşı yanıt olarak savaşçılarının Metulla yerleşiminde İsrail askerlerinin konuşlandığı bir binayı hedef aldığını açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail'in ed-Dahira bölgesini "Burkan füzesi" ile hedef aldığını açıkladı.

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