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Dünya
AA 21.01.2025 02:50

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara'dan Trump'a tebrik

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ABD'nin 47. başkanı olarak resmen göreve başlayan Donald Trump'ı tebrik etti.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara'dan Trump'a tebrik

Suriye'deki Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığının Telegram sayfasında, yeni yönetimin lideri Şara'nın Trump'a tebrik mesajı yayımlandı.

Şara, ABD Başkanı'nın Orta Doğu'ya barış getireceğine emin olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin diyalog ve anlayış temelinde iyileştirilmesini beklediklerini ifade eden Şara, "Bu yönetimle birlikte, ABD ve Suriye'nin her iki ulusun beklentilerini karşılayan bir ortaklık kurma fırsatını yakalayacağına olan inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şara, "Başkanlık görevinin başarılı geçmesi ve Amerikan halkının kalıcı gücü ve refahı için en içten dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

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