Suriye'de iç savaşın dokuzuncu yılı. Dokuz yılın en karanlık yüzü ise işkence.

Tek istekleri bu acılara sessiz kalınmaması

Esed rejiminin cezaevlerinde yüzbinlerce insan ağır işkencelerden geçirildi. Tek tek odalara alınıp dövüldüler, tecavüze uğradılar, işkenceler sonrası acıdan günlerce gözlerine uyku girmedi.

Binlercesi hayatını kaybetti, bir o kadarından da bir daha haber alınamadı.

Suriye rejimi uluslararası kamuoyuna yansıyan görüntülere rağmen bu suçlamaları sürekli reddetti. İşkence mağduru kadınlar, rejimin cezaevlerinde gördükleri insanlık dışı muameleyi TRT Haber'e anlattı. Onların şimdi tek isteği, yaşananlara sessiz kalınmaması ve benzer acıları başkalarının yaşamaması.

"Cezaevinde karnı kesilip çocukları alınan hamile kadınlar için susmayacağım"

O işkenceye maruz kalanlardan kadınlardan biri, Esed karşıtı gösteride yer aldığı için gözaltına alındığını, zulüm, işkence ve açlık yüzünden birçok kadının öldüğünü söyledi.

Onlar şimdi, terörden temizlenen Afrin'de bir rehailitasyon merkezinde o acı günlerin izlerini silmeye çalışıyor.

Bir başkası ise o kara günleri şöyle anlatıyor:

"Bunu anlatmak zor zor ama saklamayacağım. Rejimin gerçek yüzü bilinsin. Şebbihalar, cezaevinde kadınlara tecavüz ediyor. Kadınlar, kocalarının yanında tecavüze uğruyor. Buna gözlerimle şahit oldum. Kadınlarımız başlarından geçenleri anlatmaktan çekiniyor. Ben çekinmeyeceğim. Haykıracağım. Cezaevinde karnı kesilip çocukları alınan hamile kadınlar için susmayacağım."

Haber: Osman Küçükdalak

Görüntü: Mustafa Oğuz