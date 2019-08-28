ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ülkeler ve bölgeler listesi ile Yakın Doğu ülkeleri listesinden Filistin'in ismi kaldırıldı.

Filistinli yetkililerin tepkisini çeken olayın ardından ABD Dışişleri konu hakkında açıklama yaptı ancak "Site güncelleniyor ve politikalarımızda herhangi bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullanmakla yetindi.

Bazı Filistinli yetkililer, bu gelişmenin, ABD belgelerinde artık "işgal altındaki topraklar" ifadesinin yer almaması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etme niyetini beyan etmesinin ardından geldiğine dikkat çekti.

Filistin hükümeti pazartesi günü Başbakan Muhammed Iştiyye'nin başkanlık ettiği toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, bu gelişmenin "Amerikan’ın İsrail’e olan taraflılığını" doğruladığını belirtirken, "Dünya ülkeleri tarafından oybirliği ile tanınan Filistin'in haklarını göz ardı edemeyeceğini" vurguladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yürütme komitesi sekreteri Saeb Erekat ise Filistin toprakları ifadesinin siteden silinmesi olayının "ABD'nin ulusal çıkarlarıyla değil, İsrail yerleşimcilerinin meclislerinin gündemiyle ilgili" dedi.

Saeb Erekat, “Gerçeği görmek istememek onun varlığını ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AFP