Suriye'de Esed rejimiyle PKK/YPG kol kola
İngiliz haber ajansı Reuters, terör örgütü PKK/YPG ile Esed rejimi askerlerinin, Türkiye'nin bölgeye olası operasyonuna karşı yığınak yaptığı görüntüleri servis etti. Ajans, terör örgütü unsurlarının sözde silahlı eğitim yaptıkları anları da paylaştı.
Bir tarafta terör örgütü PKK/YPG unsurları, diğer tarafta Esed rejimine bağlı birlikler...
Omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) Suriye'nin kuzeyine askeri yığınak yapıyor.
Reuters, geçtiği görüntülerle, bölgedeki hareketliliği ortaya koydu.
Terör örgütü PKK/YPG, rejim güçlerinin desteğiyle Türkiye'nin yapacağı olası bir operasyona karşı hazırlık içinde.
Görüntülere göre, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn el Arab ve Ayn İsa'da Esed rejimi güçleri mevzi kazıyor, ağır silahları yerleştiriyor.
İngiliz ajansı, alt yapısını PKK/YPG teröristlerinin oluşturduğu SDG unsurlarının silahlı eğitim faaliyetlerini de paylaştı.
Görüntülerde, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının yüzlerinin maskeli olması dikkati çekti.
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