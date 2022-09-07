Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 23:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER, AA
Suriye'de 5 katlı bina çöktü
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye'nin Halep il merkezinde iç savaşta zarar gören binanın çökmesi sonucu 3'ü çocuk, 6'sı kadın 10 kişinin öldüğü aktarıldı.
Yapılan açıklamada, biri çocuk iki kişinin molozların altından sağ çıkarıldığı ve hastaneye götürüldüğü aktarıldı.
Sivil savunma ve yerel otoriteler, bölgedeki diğer yapıları boşaltırken molozları temizleme işlemine de başlandı.
Binanın temelinin sağlam olmaması nedeniyle yıkıldığı ifade edildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise çöken binanın daha önce varil bombaları ve füzelerin saldırısına uğramış bir mahallede bulunduğunu açıkladı.
Etiketler: Suriye Krizi Suriye Savaşı Suriye
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